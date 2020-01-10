Власти ликвидировали свалку под Ванеевским мостом после жалоб нижегородцев в соцсети Общество

Фото: Соцсеть

Администрация Нижнего Новгорода ликвидировала свалку под Ванеевским мостом после жалоб нижегородцев в соцсети.

"Территория под Ванеевским мостом превращается в свалку. И это в центре города. Судя по мусору - привозят все что можно привезти: строительный мусор, старые покрышки, бытовые отходы, даже не продавшиеся елочки после нового года. И никому нет дела...", - написал житель Нижнего Новгорода, прикрепив к посту фотографии свалки.

Эту запись нижегородцец сделал 21 января, однако сегодня представитель администрации в комментариях написал, что ликвидация свалки происходит в настоящий момент.

"Мусор вывозится в данный момент", - написал представитель администрации.

Фото места свалки во время ликвидации мусора (фото администрации)