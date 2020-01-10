Последние новости рубрики Общество
22 января 2020 20:47  [19] Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина
22 января 2020 19:33  [105] Дети из детского дома Дзержинска побывали в аквапарке благодаря "Елке желаний"
22 января 2020 19:16  [234] Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе
22 января 2020 18:46  [156] "Присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - Валерий Цыбанев
22 января 2020 18:31  [152] "ЕЦМЗ акционируют, в совет директоров войдут родители школьников", - Владимир Панов
22 января 2020 18:25  [159] Советский район лидирует по количеству нарушений в сфере теплоснабжения
22 января 2020 18:22  [126] "Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода
22 января 2020 18:19  [156] Власти ликвидировали свалку под Ванеевским мостом после жалоб нижегородцев в соцсети
22 января 2020 18:05  [159] Нижегородцы предложили установить фонтан около станции метро "Двигатель Революции"
22 января 2020 17:41  [136] "Треть всего вооружения страны в годы Великой Отечественной войны дал Горький", - Роман Стронгин
Общество

"Присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - Валерий Цыбанев

22 января 2020 18:46  [156] Общество

Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев прокомментировал итоги заседания оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"На мой взгляд, это давно должно было свершиться. Я не думаю, что какой-либо город, особенно в первые годы войны, внес такой вклад по поставкам вооружений в армию", - сказал Валерий Цыбанев.

"Я бы хотел отметить три вида вооружений. Первое – артиллерия. Это уникальный случай, когда практически один наш завод сделал столько, сколько произвели подобных орудий все страны-участницы блока нацисткой Германии. Мы первыми обеспечили радиосвязь, сейчас это завод НИТЕЛ, мы поставили большое количество истребителей, а на Горьковском автозаводе, несмотря на бомбежки и гибель сотрудников, продолжали собирать автомобили и танки. Крыши нет над головой, а мы работаем! Это, конечно, колоссальный вклад наших людей. Я думаю, что присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - подытожил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph