"Присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - Валерий Цыбанев Общество

Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев прокомментировал итоги заседания оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"На мой взгляд, это давно должно было свершиться. Я не думаю, что какой-либо город, особенно в первые годы войны, внес такой вклад по поставкам вооружений в армию", - сказал Валерий Цыбанев.

"Я бы хотел отметить три вида вооружений. Первое – артиллерия. Это уникальный случай, когда практически один наш завод сделал столько, сколько произвели подобных орудий все страны-участницы блока нацисткой Германии. Мы первыми обеспечили радиосвязь, сейчас это завод НИТЕЛ, мы поставили большое количество истребителей, а на Горьковском автозаводе, несмотря на бомбежки и гибель сотрудников, продолжали собирать автомобили и танки. Крыши нет над головой, а мы работаем! Это, конечно, колоссальный вклад наших людей. Я думаю, что присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - подытожил он.