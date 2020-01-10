Дети из детского дома Дзержинска побывали в аквапарке благодаря "Елке желаний" Общество

Фото: Александр Воложанин

Дети из Дзержинского санаторного детского дома побывали в аквапарке "Атолл" в Кстове благодаря всероссийской акции "Елка желаний", которую проводит АНО "Россия — страна возможностей". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регионе акция получила продолжение благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который попросил организаторов акции все шарики с желаниями нижегородских детей передать для исполнения представителям правительства и законодательного собрания региона.

Посещение аквапарка был лишь первой частью желания, которое написал воспитанник детского дома Дмитрий Уханов, исполнив мечту всей своей группы. В начале февраля детей ожидает экскурсионная поездка в Москву, где они посетят Красную площадь и океанариум.

В акции "Елка желаний" принимают участие дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети с особенностями здоровья. Новогодние желания ребят со всей страны были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве.

"На итоговом оперативном совещании 2019 года я предложил всем членам правительства и депутатам законодательного собрания тоже поучаствовать в этой акции. Все коллеги с удовольствием согласились. Огромное счастье - выполнять желания детей. Никогда не надо экономить время на добрых делах. Эту новогоднюю традицию мы обязательно продолжим", - сказал Глеб Никитин.

Шарик с желанием Дмитрия Уханова снял с елки министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Нам очень важно, чтобы оказавшиеся в трудной жизненной ситуации дети не расставались со своими мечтами и ощутили поддержку, именно поэтому наше министерство подключилось к акции. "Елка желаний" уже помогла многим нижегородским ребятам исполнить заветные желания, например, увидеть города России и достопримечательности, до которых они по разным причинам не могли самостоятельно доехать, познакомиться с интересующими их профессиями, приобрести друзей", - сказал Николай Денисов.