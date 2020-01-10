Влияние фейка: клиенты Сбербанка за полдня сняли в банкоматах 250 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния фейковых новостей.

Как сообщает ТАСС, в декабре 2014 года в один из дней появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00:00 часов. Тогда за полдня клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.

"У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей", - приводит ТАСС слова Станислава Кузнецова.

Он добавил, что банк был вынужден перевести в круглосуточный режим все вопросы, связанные с управлением наличными деньгами и их транспортировкой.

"Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу", - пояснил зампред правления Сбербанка.

Напомним, что Совет федерации в 2019 году принял закон о запрете фейковых новостей. Фейковой новостью считается недостоверная информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений, однако создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Также фейковой новостью нужно считать такую распространяемую информацию, которая несет угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Штраф за распространение фейковых новостей может составить до 1,5 млн рублей.

Первый штраф за фейковые новости вынесли в России в октябре прошлого года.