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Происшествия

Школы Автозаводского района работают в сокращенном режиме 23 января

23 января 2020 09:31  [213] Происшествия

Школы Автозаводского района работают в сокращенном режиме 23 января 2020 года, то есть без организации питания. Детские сады района работают в штатном режиме. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Специалисты ООО "Заводские сети" и Нижегородского водоканала продолжают работать над устранением аварии на канализационном коллекторе в Ленинском районе около дома № 10 по ул.Шекспира.

В городе введен режим ЧС.  Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Оставшиеся без воды жители Автозавода могут получить ее в больнице №37 и №40, а также в родильном доме №7.

Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала - 246-99-99.

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