"Ростелеком" принимает заявки на конкурс "Вместе в цифровое будущее" от журналистов и блогеров Общество

Первые сто работ поступили от журналистов и блогеров Поволжья на IX конкурс "Вместе в цифровое будущее", который организовал "Ростелеком" в партнерстве с корпорацией NEC — АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы". Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Автором сотого материала "Облака сгущаются над Россией" стала внештатный корреспондент самарского издания "Коммерсант-Волга" Екатерина Кособокова (псевдоним — Марина Сергеева). В своей статье она анализирует темпы роста облачных решений в стране и отмечает, что вслед за бизнесом преимущества виртуальных хранилищ оценил и госсектор. А будущее, считает Екатерина, — за мультиоблаками сразу от нескольких поставщиков.

"Традиционно среди участников конкурса в Поволжье лидируют журналисты интернет-СМИ. Не меньший интерес к конкурсу проявляют и представители печатных изданий. В конкуренции с электронными площадками они заявляют серьезные аналитические материалы по темам кибербезопасности и цифровой экономики", - рассказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта.

Принимаются материалы, опубликованные в СМИ и социальных сетях или вышедшие в эфир с 1 апреля 2019 года по 31 марта включительно. Направления: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ и информационные агентства и социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по 5G, "Ростелеком" поддержит материалы по теме "Кибербезопасность". Еще одну номинацию — "Цифровая экономика" — в этом году учредил портал "Будущее России. Национальные проекты" ИА ТАСС.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью этого года.