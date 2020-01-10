Трещина на обводном техническом трубопроводе стала причиной прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе) стала причиной прорыва канализационного коллектора в Ленинском районе Нижнего Новгорода около дома № 10 по ул. Шекспира. Об этом сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

Среди возможных причин повреждения заместитель главы города назвал подвижки грунта, перепады температуры и возраст трубопровода – несколько десятилетий.

Также заместитель главы города сообщил, что сейчас байпас ремонтируют, ориентировочно, время работ составит 1,5 часа. После этого будет проведена опрессовка, и, если других повреждений не выявят, водоснабжение будет восстановлено.

Напомним, подвоз питьевой воды организован для жителей Автозаводского района. Узнать о точках раздачи питьевой воды на Автозаводе можно по коротким номерам 005 и 112. Как отметили в ЕДДС, раздача воды будет организовано до полной ликвидации аварии. Заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала: 246-99-99.

В городе введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

Отметим, что подобная авария на коллекторе произошла примерно на том же участке (на ул. Шекспира) 30 августа 2016 года. Данный коллектор тогда также обслуживало ООО "Заводские сети". Из-за большого объема работ было временно отключено горячее и холодное водоснабжение в Автозаводском районе. На месте аварии откачивали воду, чтобы обеспечить доступ к арматуре, перекрыть ее и переключить потоки на резервные линии. Исполнительный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев сообщал тогда, что предварительной причиной аварии стал естественный износ элементов коллектора.

Фото: администрация Нижнего Новгорода