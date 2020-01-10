"Областные власти прислушались к мнению нижегородцев по Волжской пойме", - Мария Попова Общество

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"Мы удовлетворены решением властей, это тот случай, когда можно сказать, что нижегородские власти не только услышали, но и прислушались к мнению граждан города", - заявила председатель союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, комментируя смену зонирования Волжской поймы близ Копосовской дубравы. В прошлом году комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.



"3 февраля 2017 года был подан пакет документов, после чего началась процедура смены зонирования, включающая рассмотрение комиссией, публичные слушания, подведение итогов и смена зонирования генплана. Причем власти всегда нас поддерживали. Мы слышали от них: "Да, мы на вашей стороне, мы понимаем, что пойму надо сохранить, ее нельзя застраивать, потому что это очень ценная территория".



Тем не менее, полностью Волжская пойма будет спасена, когда у обоих участков будет этот статус. Сейчас там два участка: 100 га и 35 га. Второй участок в 35 га также ценен для сохранения пойменных лугов. По нему документы были поданы в августе 2018 года", - пояснила Мария Попова.

Отметим, что ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято.



"Вся территория от Волги до дубравы должна быть рекреационной зоной, потому что краснокнижные растения и птицы не знают границ зон генплана. Они же живут на этой территории, это их место обитания. Поэтому мы боремся одинаково и за первый, и за второй участок", - сказала Мария Попова.