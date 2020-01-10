Последние новости рубрики Общество
23 января 2020 12:35  [27] Дорогу к домам на ул.Касьянова хотят передать в собственность города
23 января 2020 12:09  [58] "Областные власти прислушались к мнению нижегородцев по Волжской пойме", - Мария Попова
23 января 2020 11:29  [102] Общегородское родительское собрание пройдет в Нижнем Новгороде 25 января
23 января 2020 11:08  [149] Прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений
23 января 2020 10:54  [424] "Ростелеком" принимает заявки на конкурс "Вместе в цифровое будущее" от журналистов и блогеров
23 января 2020 10:16  [384] Переправа Павлово-Тумботино может стать бесплатной
22 января 2020 20:47  [906] Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина
22 января 2020 19:33  [496] Дети из детского дома Дзержинска побывали в аквапарке благодаря "Елке желаний"
22 января 2020 19:16  [982] Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе
22 января 2020 18:46  [513] "Присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - Валерий Цыбанев
Общество

"Областные власти прислушались к мнению нижегородцев по Волжской пойме", - Мария Попова

23 января 2020 12:09  [58] Общество

Фото: из соцсети Facebook

"Мы удовлетворены решением властей, это тот случай, когда можно сказать, что нижегородские власти не только услышали, но и прислушались к мнению граждан города", - заявила председатель союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, комментируя смену зонирования Волжской поймы близ Копосовской дубравы. В прошлом году комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.

"3 февраля 2017 года был подан пакет документов, после чего началась процедура смены зонирования, включающая рассмотрение комиссией, публичные слушания, подведение итогов и смена зонирования генплана. Причем власти всегда нас поддерживали. Мы слышали от них: "Да, мы на вашей стороне, мы понимаем, что пойму надо сохранить, ее нельзя застраивать, потому что это очень ценная территория".

Тем не менее, полностью Волжская пойма будет спасена, когда у обоих участков будет этот статус. Сейчас там два участка: 100 га и 35 га. Второй участок в 35 га также ценен для сохранения пойменных лугов. По нему документы были поданы в августе 2018 года", - пояснила Мария Попова.

Отметим, что ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято.

"Вся территория от Волги до дубравы должна быть рекреационной зоной, потому что краснокнижные растения и птицы не знают границ зон генплана. Они же живут на этой территории, это их место обитания. Поэтому мы боремся одинаково и за первый, и за второй участок", - сказала Мария Попова.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph