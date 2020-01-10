"Такие ситуации, как режим ЧС из-за коммунальной аварии в городе-миллионнике, недопустимы", – Евгений Сабашников Политика

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников прокомментировал аварию, связанную с отключением водоснабжения у четверти горожан. Стало известно, что трещина на обводном техническом трубопроводе стала причиной прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде. В городе введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января.

"Считаю, что такие ситуации, как режим ЧС из-за коммунальной аварии в городе-миллионнике, недопустимы. Необходимо иметь трехкратную страховку от подобных случаев, а мы последнее время постоянно наблюдаем происшествия и на тепловых сетях, и на сетях водоснабжения. Перед Новым годом был целый ряд отключений: тысячи людей оставались то без воды, то без тепла. Нас уверяли, что в течение зимы данные компании проводят плановые ремонты. Кто же ремонтирует сети в зимний период?

В 2016 году в Ленинском районе уже была авария на том же коллекторе. Необходимо было обследовать этот участок, устранить причину, иначе это халатность. И нижегородцам неважно, кому принадлежит коллектор, – именно городские власти отвечают за системы жизнедеятельности Нижнего Новгорода. Эта авария показала нам неслаженность и нестыковку в работе городских административных служб.

Хотел бы отметить, что тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение в Нижнем Новгороде одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе. По таким тарифам мы все имеем право ждать качественного обслуживания, однако аварии происходят всё чаще. Вчера члены постоянной комиссии по городскому хозяйству предложили вместе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города рассмотреть возможность перенаправить средства на необходимые работы. Это было бы лучше, чем поддерживать высокие зарплаты руководства наших городских монополистов и их непрофильные расходы на содержание спортивных и пиар-команд. Им не пиариться нужно, а сети содержать в рабочем состоянии", - считает Евгений Сабашников.