Дорогу к домам на ул.Касьянова хотят передать в собственность города

Дорога на Касьянова
Фото:
Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям поддержали передачу в собственность города дороги к домам на ул.Касьянова. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 23 января 2020 года.
Речь идёт о проезде к жилым домам №№ 8, 10 и 12. Протяженность дороги составляет 450 метров. Она была построена в 2019 году.
Передача дороги в собственность города необходима для выделения средств из бюджета Нижнего Новгорода на ее содержание. Раньше дорога принадлежала застройщику.
Вопрос будет рассмотрен на заседании Гордумы 29 января.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+