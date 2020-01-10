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Общество

Дорогу к домам на ул.Касьянова хотят передать в собственность города

23 января 2020 12:35  [43] Общество
Дорога на Касьянова

Дорога на Касьянова

Фото: Яндекс. Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям поддержали передачу в собственность города дороги к домам на ул.Касьянова. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 23 января 2020 года.

Речь идёт о проезде к жилым домам №№ 8, 10 и 12. Протяженность дороги составляет 450 метров. Она была построена в 2019 году.

Передача дороги в собственность города необходима для выделения средств из бюджета Нижнего Новгорода на ее содержание. Раньше дорога принадлежала застройщику.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Гордумы 29 января.

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