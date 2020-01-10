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Бизнес

Усадьба Кабачинского в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу

23 января 2020 14:48  [50] Бизнес

Фото: из соцсети Facebook

Усадьба Кабачинского на ул.Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу за 150 млн рублей. Об этом сообщается на специализированном сайте.

Согласно информации, к особняку относится липовая аллея, а балкон и терраса нависают над Волгой. Особняк украшен четырьмя мраморными колоннами и арочными окнами. Крыша на здании новая, из меди, имеется центральное отопление и центральная канализация, а также ангар на несколько машин.

Как сказано в объявлении, земля под домом находится в собственности. Объявление размещено 20 января 2020 года. Площадь здания составляет 600 м2.

Напомним, в апреле прошлого года усадьбы Каменских и Кабачинского уже были выставлены на продажу.

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