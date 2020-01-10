Усадьба Кабачинского в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу

Фото:
Усадьба Кабачинского на ул.Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде вновь выставлена на продажу за 150 млн рублей. Об этом сообщается на специализированном сайте.
Согласно информации, к особняку относится липовая аллея, а балкон и терраса нависают над Волгой. Особняк украшен четырьмя мраморными колоннами и арочными окнами. Крыша на здании новая, из меди, имеется центральное отопление и центральная канализация, а также ангар на несколько машин.
Как сказано в объявлении, земля под домом находится в собственности. Объявление размещено 20 января 2020 года. Площадь здания составляет 600 м2.
Напомним, в апреле прошлого года усадьбы Каменских и Кабачинского уже были выставлены на продажу.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+