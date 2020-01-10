Мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Тани Савичевой состоялись в Шатках Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Тани Савичевой состоялись в Шатках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что эти мероприятия открыли в Нижегородской области Год памяти и славы. Указ о его проведении на территории страны в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в июле прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин.

Таня Савичева - маленькая девочка, ученица начальных классов из Ленинграда, стала знаменитой на весь мир благодаря своему дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. Дневник стал одним из главных скорбных символов Великой Отечественной войны.

Таня умерла в Шатках, куда ее эвакуировали из блокадного Ленинграда. В своем дневнике девочка коротко писала о том, как на её глазах умирали близкие родственники. Могила Тани находится в Шатках.

Сегодня, 23 января, у мемориала "Тане Савичевой и детям войны посвящается" состоялся митинг. В нем приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, представители общественных организаций и местные жители.

Мемориал был открыт перед школой на средства жителей посёлка в 2010 году. Он состоит из 12 бетонных арок, в них 12 бронзовых барельефов, рассказывающих о жизни детей блокадного Ленинграда. В центральной арке находится памятник самой Тане, отлитый в полный рост на Литейном дворе Екатеринбурга.

"В Год памяти и славы, конечно, будет проходить множество мероприятий. Но важно, чтобы это все было не для галочки, а принесло реальную пользу. Каждый может начать со своей семьи: узнать у старших родственников информацию о тех близких, кто воевал; обратиться в архивы, открытые источники. Уже эти действия помогут нам сплотиться и показать, что мы помним какой ценой далась нашей стране эта Победа", - сказал Александр Югов.

После церемонии у мемориала участники митинга возложили цветы к могиле Тани Савичевой.

"Президент России, лидер ОНФ сегодня участвует в открытии памятника жертвам Холокоста и блокады в столице Израиля. Как бы ни был далек поселок Шатки от Израиля, незримая нить соединяет сегодня два этих места. Холокост и блокада – явления одного порядка. Они олицетворяют бесчеловечность политики нацистской Германии и ее союзников в отношении, в первую очередь, мирного населения", – обратилась к участникам мероприятия сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Также в этот день в местный музей были переданы копии архивных документов, связанных с Таней Савичевой. Среди них её свидетельство о рождении, справка с просьбой о направлении Тани в эвакуируемый детский дом, список ленинградских детских домов, эвакуированных в Горьковскую область.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность наступившего Года памяти и славы.

"В своем послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу", - сказал Глеб Никитин.

"Особая связь у Нижегородской области с историей блокадного Ленинграда. В этом году необходимо сделать особый акцент на изучении этого аспекта Великой Отечественной войны", - добавил глава региона.