ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании в России Происшествия

Сотрудники федеральной службы безопасности вычислили сайт, с которого рассылались сообщения с угрозами минирования объектов в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что сервис является зарубежным и называется Startmail.com (Нидерланды). С него шла рассылка сообщений с 28 ноября 2019 года и по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды). За это время на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.).

Все угрозы носили ложный характер.

В настоящее время этот сервис на основании представления Генпрокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором заблокирован.

Напомним, что в Нижегородской области также неоднократно приходилось эвакуировать людей из крупных зданий (например — торговых центров, железнодорожных вокзалов и аэропорта) из-за сообщений о заложенной бомбе. При обследовании помещений данных объектов взрывное устройство не обнаруживали.