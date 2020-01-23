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Происшествия

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании в России

23 января 2020 15:18  [116] Происшествия

Сотрудники федеральной службы безопасности вычислили сайт, с которого рассылались сообщения с угрозами минирования объектов в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что сервис является зарубежным и называется Startmail.com (Нидерланды). С него шла рассылка сообщений с 28 ноября 2019 года и по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды). За это время на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.).

Все угрозы носили ложный характер.

В настоящее время этот сервис на основании представления Генпрокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором заблокирован.

Напомним, что в Нижегородской области также неоднократно приходилось эвакуировать людей из крупных зданий (например — торговых центров, железнодорожных вокзалов и аэропорта) из-за сообщений о заложенной бомбе. При обследовании помещений данных объектов взрывное устройство не обнаруживали.

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