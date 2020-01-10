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Общество

Водоснабжение после аварии на канализационном коллекторе в Нижнем Новгороде будет восстановлено после 15:30

23 января 2020 15:20  [175] Общество

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Водоснабжение после аварии на канализационном коллекторе в Нижнем Новгороде будет восстановлено после 15:30 23 января 2020 года. Как сообщили в администрации города, дефект, в результате которого почти 300 тысяч нижегородцев остались без воды, устранили в 15 часов.

Причиной прорыва канализационного коллектора стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Сам байпас был демонтирован.

Напомним, подвоз питьевой воды организован для жителей Автозаводского района. Военные из Дзержинска также помогли с обеспечением водой. К работам привлечены около 40 военнослужащих по призыву и по контракту.

В городе введен режим ЧС.  Прорыв коллектора произошел вечером 22 января 2020 года. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

Отметим, что подобная авария на коллекторе произошла примерно на том же участке (на ул. Шекспира) 30 августа 2016 года. Данный коллектор тогда также обслуживало ООО "Заводские сети". Из-за большого объема работ было временно отключено горячее и холодное водоснабжение в Автозаводском районе. На месте аварии откачивали воду, чтобы обеспечить доступ к арматуре, перекрыть ее и переключить потоки на резервные линии. Исполнительный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев сообщал тогда, что предварительной причиной аварии стал естественный износ элементов коллектора.

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