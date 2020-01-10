Асхат Каюмов считает решение Глеба Никитина по сохранению Волжской поймы "большим успехом" Общество

Нижний Новгород. 23 января. НТА-Приволжье - Руководитель экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов считает "большим успехом" решение Глеба Никитина по сохранению Волжской поймы. Об этом он заявил журналистам, комментируя смену зонирования Волжской поймы близ Копосовской дубравы.

Напомним, что в конце 2019 года комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.

"Это большой успех. Конечно, мы поддерживаем эти изменения, мы выступали за них. Сохранение Волжской поймы имеет важное значение для экологии. Нижегородская область являемся регионом, ответственным за внешние поймы. Нигде, кроме как в нашем регионе, волжских пойм не осталось", - подчеркнул Асхат Каюмов.

Как отметил эколог, если территория защищена от хозяйственного освоения, то она выполняет свою рекреационную, эколого-оздоравливающую функцию: там по-настоящему чистый воздух. Там можно ходить, любоваться природой, заниматься спортом. "Мы будем предлагать взять Волжскую пойму под охрану, чтобы в дальнейшем защитить от возможных экспансий. Но то, что она будет работать на город – бесспорно уже сейчас", - добавил в заключение Асхат Каюмов.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, поддержанные региональной комиссией по землепользованию и застройке.

Речь идёт о смене зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функций, которое одобрила комиссия 25 октября 2019 года. Такое решение было принято после изучения результатов публичных слушаний.

Утверждённые главой региона изменения исключают возможность застройки прилегающей к дубраве территории.

Кроме того, ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято.