Стенды для зарядки гаджетов появятся на некоторых станциях нижегородского метро

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Стенды для зарядки гаджетов появятся на станциях нижегородского метро с большой проходимостью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".
Пилотный проект, в рамках которого на станциях Московская и Горьковская установили специальные стойки для зарядки гаджетов, был признан успешным.
Отмечается, что пассажиры подземки положительно оценили эксперимент. С помощью стендов за время ожидания поезда нижегородцы могут зарядить устройство примерно на 20%.
Сейчас руководство метрополитена разрабатывает концепцию внедрения таких электроснабжающих стоек на других станциях.
Напомним, что стенды для зарядки гаджетов установили в метрополитене Нижнего Новгорода в октябре. В ноябре, когда планировалось завершить эксперимент, на предприятии агентству сообщали, что "некоторые пользователи небрежно отнеслись к предоставленной услуге, что привело к поломке стоек для зарядки". Пилотный проект был продлен.
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