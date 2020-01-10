Стенды для зарядки гаджетов появятся на некоторых станциях нижегородского метро Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стенды для зарядки гаджетов появятся на станциях нижегородского метро с большой проходимостью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".

Пилотный проект, в рамках которого на станциях Московская и Горьковская установили специальные стойки для зарядки гаджетов, был признан успешным.

Отмечается, что пассажиры подземки положительно оценили эксперимент. С помощью стендов за время ожидания поезда нижегородцы могут зарядить устройство примерно на 20%.

Сейчас руководство метрополитена разрабатывает концепцию внедрения таких электроснабжающих стоек на других станциях.

Напомним, что стенды для зарядки гаджетов установили в метрополитене Нижнего Новгорода в октябре. В ноябре, когда планировалось завершить эксперимент, на предприятии агентству сообщали, что "некоторые пользователи небрежно отнеслись к предоставленной услуге, что привело к поломке стоек для зарядки". Пилотный проект был продлен.