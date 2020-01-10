"Из этого ЧС с нижегородским коллектором должны быть сделаны системные выводы", - Глеб Никитин Политика

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги ликвидации аварии на коллекторе в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Холодную воду, после аварии на канализационном коллекторе в Нижнем Новгороде начнут подавать после 15:30, сообщили ранее в администрации.

"Это авария оставила без водоснабжения более 300 тысяч человек, 136 тысяч без горячего водоснабжения. Я дал поручение в течение 24 часов устранить аварию. Это удалось сделать. Благодарю всех, кто оперативно включился в работу", - сказал Глеб Никитин на заседании расширенной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по подведению итогов в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

Отметим, что первые сообщения об аварии начали поступать из МЧС накануне около 17:30.

"Региональный минпромторг уже проверяет сигналы о завышении цен на питьевую воду в некоторых торговых точках. Прошу включиться в работу и Федеральную антимонопольную службу. Недопустимо зарабатывать на чужой беде", - сказал губернатор.

Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова. Ему глава региона также поручил создать комиссию по анализу причин происшествия.

"Предстоит дать оценку действиям всех экстренных служб, в частности, по оповещению населения о случившемся. Из этого ЧС должны быть сделаны системные выводы. Люди и организации, те, кто платит "живые" деньги, должны получать качественную услугу", - заключил губернатор.

Кроме того, Нижегородский водоканал выполнит перерасчет стоимости услуги холодного водоснабжения в домах Автозаводского района, жители которых остались без воды из-за аварии на коллекторе.

Напомним, городе был введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января 2020 года. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.