Финансировать ремонт фекального коллектора в Нижнем Новгороде нужно было "еще вчера", - Владислав Атмахов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Финансировать ремонт фекального коллектора в Нижнем Новгороде нужно было "еще вчера". Об этом заявил НИА "Нижний Новгород" председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

"Понятно, нам достались коллекторы с советских времен, но это не отменяет необходимости их реконструкции и ремонта. Финансировать ремонт коллектора нужно было давно. Люди страдают не в первый раз. Уже в 2016 году надо было принять меры. Несмотря на то, что коллектор находится в ведении частной компания, социальная ответственность лежит на власти. Администрации города нужно сейчас принять самые решительные меры, чтобы дать возможность нижегородцам жить в комфортном городе, чисто с человеческой точки зрения. Мы действуем неправильно - ждем потопа, вместо того, чтобы сделать что-нибудь во его избежание", - особо отметил нижегородский парламентарий.

Он заявил, что к серьезным экологическим последствиям авария не приведет, на месте работают соответствующие службы. "Доступ воды в квартиры перекрыт, и его не откроют, пока проблема не будет решена. Фекальные воды не токсичны, но они приносят большие неприятности людям", - сказал в заключение Владислав Атмахов.

Председатель комитета по экологии регионального парламента добавил, что к нему обратились нижегородцы, и вместе они "намерены писать во все инстанции, чтобы найти виновных".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после аварии на фекальном коллекторе в Нижнем Новгороде уже порекомендовал чиновникам "сделать системные выводы".

Глава региона поблагодарил ликвидаторов аварии и всех, кот "оперативно включился в работу". Дмитрию Краснову Глеб Никитин поручил создать комиссию по анализу причин происшествия.

"Предстоит дать оценку действиям всех экстренных служб, в частности, по оповещению населения о случившемся. Из этого ЧС должны быть сделаны системные выводы. Люди и организации, те, кто платит "живые" деньги, должны получать качественную услугу", - заключил губернатор.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода 23 января в 15:00 распространила сообщение, что подачу холодного водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется возобновить в ближайшие 30 минут.

По данным управления ГОЧС, 22 января 2020 года, вышел из строя канализационный коллектор "Заводских сетей" в Ленинском районе на улице Шекспира, 10. Глава города Владимир Панов поручил организовать штаб по ликвидации аварии.

Первоначально планировалось устранить аварию в течение 12 часов. Теперь в городе введён режим чрезвычайной ситуации. Без воды остались почти 300 тыс. жителей Автозаводского района.

Стоки из коллектора затопили 40 участков СНТ "Красный кожевник" на площади 1 тыс. кв.м. (общая площадь СНТ 1,6 тыс. кв.м., 168 участков).

Также напомним, что аналогичная авария на канализационном коллекторе на улице Шекспира в Нижнем Новгороде произошла в августе 2016 года.