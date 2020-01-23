Экологический урок на тему раздельного накопления отходов прошёл для школьников Автозаводского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области по поручению губернатора региона Глеба Никитина разработало серию уроков по экологическому просвещению на тему раздельного накопления отходов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Первый урок для учеников младших классов школы №6 провели педагог учебного заведения Анна Сорокина и лидер клуба эко-блогеров в Автозаводском районе Яна Пошивалова. Местом проведения первого эко-урока стала библиотека ЦДПИ на проспекте Кирова.

На уроке ребята узнали, какой мусор и почему нужно выбрасывать в жёлтый контейнер, чтобы отправить его на переработку. Им также рассказали о том, сколько времени разлагаются различные виды мусора, что такое опасные отходы и как с ними нужно обращаться. Ребятам объяснили, какие экологические привычки нужно себе привить, чтобы заботиться об экологии.

Теорию закрепили практикой - рассортировали мусор из обычного пакета с отходами. Кстати, почти весь мусор из пакета ребята отправили в ведро с перерабатываемыми отходами.

"Юные защитники экологии показали глубокие знания в этой теме для своего возраста и даже внесли предложения по использованию альтернативы упаковке из пластика", - сообщили в пресс-службе.

"В мире уже разработали упаковку для воды из водорослей. Это небольшие шарики на несколько глотков, которые даже можно съесть при желании. Это даже полезно для пищеварения", - отметил ученик 4 класса Алексей Денисов.

Подобные уроки педагоги и общественники будут проводить регулярно. Также минэкологии запланировало совместную работу с педагогическим сообществом Нижегородской области по разработке и проведению подобных внеклассных занятий на экологические темы.

"Воспитание экологической культуры - это совместная работа экологов и педагогов. Первые обладают необходимой информацией в сфере экологии, вторые знают, как её правильно донести до детей и подростков. Считаю, что и взрослых нужно в этом отношении просвещать. Надеюсь, что благодаря научно-педагогическому союзу получится создать методику экологического перевоспитания и для сознательного возраста. Национальный проект "Экология" ставит перед нами глобальные задачи, и достижение целевых показателей нацпроекта зависит от каждого", - сказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что о необходимости внедрения раздельного накопления отходов говорил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию.

"В Нижегородской области уже реализуются задачи, поставленные Владимиром Путиным, по переходу на экономику замкнутого цикла. У нас работают как мусоросортировочные комплексы, так и предприятия по переработке вторсырья. И об этом также необходимо рассказывать детям, проводить для них экскурсии и на практике показывать, что может получиться из пластиковой бутылки или исписанной бумаги", - пояснил глава региона.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона также отметил, что вопросы экологического просвещения неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология".

Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.