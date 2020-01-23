Представители Общественной палаты России высоко оценили опыт Нижегородской области по сортировке и переработке отходов Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область 23 января 2020 года. Он посетил завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик Пластик", который открылся в декабре 2019 года и мусоросортировочный комплекс МАГ-1.

"Я был во многих городах и странах и приятно удивлен тем, что увидел сегодня в Нижнем Новгороде, и на заводе "Фантастик-Пластик" и на МАГе. Это совершенно другие производства и с точки зрения охраны труда, и с точки зрения технологий. Технологии здесь очень высокого качества. Нужно ставить в пример систему экологической безопасности в Нижегородской области и я обязательно расскажу о ней в своем докладе Президенту", - отметил Игорь Шпектор.

Завод по переработке вторичных полимеров является крупнейшим по мощности в России. Здесь происходит обработка и утилизация полиэтилена высокого давления (ПВД), полиэтилена низкого давления (ПНД) и ПЭТ-бутылок.

Мусоросортировочный комплекс "МАГ-1" обрабатывает до 470 тысяч тонн отходов в год или 60 тонн в час. Вся работа комплекса автоматизирована, а участие человека сведено к минимуму. При помощи специальных конвейеров с лазерными датчиками отбирается 13 видов перерабатываемых отходов, включая пластик, картон, стекло и алюминий.

"Регион уже выполняет поручение президента России Владимира Путина, данное им во время обращения к Федеральному собранию о переходе на раздельное накопление отходов и сокращение объемов мусора, поступающего на полигоны. Мы одни из первых начали внедрять раздельный сбор. Сортировка позволит региону достичь показателей, прописанных в нацпроекте "Экология" и к 2024 году отправлять на утилизацию, а не на полигоны, 36% отходов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул, что в прошлом году по его поручению в рамках реализации национального проекта "Экология" из областного бюджета муниципалитетам было выделено около 400 миллионов рублей на создание контейнерных площадок и закупку контейнеров.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.