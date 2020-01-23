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Общество

Житель сгоревшего дома на ул.Энтузиастов получил ключи от квартиры в маневренном фонде

23 января 2020 18:05  [115] Общество
Комната в маневренном фонде

Комната в маневренном фонде

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Житель сгоревшего дома №3 на ул.Энтузиастов получил ключи от квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу администрации Ленинского района Алексея Глазова.

При пожаре в жилом двухэтажном доме огонь распространился на один из подъездов. Пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе двоих детей. Пострадала одна женщина — она отравилась продуктами горения и ей потребовалась госпитализация.

В пресс-службе сообщили, что один из жильцов дома получил ключи от комнаты в маневренном фонде на улице Молитовской.

"Сгоревший дом на улице Энтузиастов будет признаваться аварийным. Жильцы муниципальных квартирах получат аналогичное по площади жилье, а тем, у кого квартиры были в собственности, будет выплачена компенсация", - приводит пресс-служба слова Алексея Глазова.

При пожаре сгорело 12 квартир, в которых проживает 41 человек, из них пятеро детей. В этот же день трем семьям, в том числе и многодетным, было предоставлено временное проживание в гостиничном фонде с организацией питания. Остальные пострадавшие разместились у родственников.

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