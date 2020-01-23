Ремонт коллектора в Нижнем Новгороде технически невозможно осуществить без отключения воды, - ГК "Волгаэнерго" Общество

ГК "Волгаэнерго" сообщает, что ликвидацию прорыва коллектора на ул. Шекспира в Нижнем Новгороде невозможно было осуществить без отключения воды в домах Автозаводского района.

Прорыв коллектора произошел 23 января в Ленинском районе на ул. Шекспира у дома №10Б. Из коллектора вытекли канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Ремонт коллектора завершился сегодня - 23 января.

В пресс-службе ГК "Волгаэнерго" пояснили, что ремонту предшествовало совещание, где решался вопрос, каким образом починить коллектор. Поврежденный участок находится на глубине 6 метров под землей. Специалистам потребовалось несколько часов только на откачку сточных вод из трубопровода протяженностью 10 км.

Были проработаны несколько вариантов ликвидации утечки без применения крайней меры - отключения квартир жителей Автозаводского района от водоснабжения. Однако это оказалось технически невозможно, и вечером в среду было принято решение перекрыть воду.

Компания "Заводские сети", которая обслуживает данный коллектор, проводит тщательное расследование причин случившегося.