Жительнице Тоншаевского района грозит уголовная ответственность за жестокое наказание дочери Происшествия

Жительнице Тоншаевского района грозит уголовная ответственность за жестокое наказание дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 января 2020 года.

Прокуратура Тоншаевского района направила материалы проверки в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, которая жестоко наказывает дочь.

В ходе проведенной проверки установлено, что мать успехами 7- летней дочери в школе не интересуется, родительские собрания не посещает, нигде не работает, девочка постоянно жалуется в школе, что мама часто обижает и наказывает ее, в том числе физически. Она часами стоит в углу без еды.

Согласно объяснений классной руководительницы ребенка часто обижает мать, бьёт и наказывает каждый день. Девочка ходит без школьной формы, неопрятная. Школьные принадлежности периодически отсутствуют. 21 декабря девочка пришла в школу со ссадинами на руках и лице, пояснив, что ее веником избила мама.

Ранее стало известно, что нижегородка, не кормившая и не покупавшая сыну одежду, отделалась исправработами.