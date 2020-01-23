Сотрудничество региона и Приволжского таможенного управления обсудили Глеб Никитин и Агепсим Ашкалов Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с начальником Приволжского таможенного управления Агепсимом Ашкаловым. На этот пост Агепсим Ашкалов был назначен 9 января 2020 года. В ходе встречи Глеб Никитин высоко оценил деятельность Приволжского таможенного управления.

"Нижегородская таможня занимает второе место в ПФО по физическому объёму декларируемых в ней товаров. И первое, не считая Приволжской электронной таможни, - по объёму перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей. Продолжается реформирование таможенных органов, активно применяются информационные таможенные технологии, развивается Приволжская оперативная таможня", - сказал губернатор.

"Уверен, что работа управления, как и ранее, будет нацелена на повышение скорости совершения таможенных операций, своевременное и полное поступление таможенных платежей в бюджет. И, конечно, на создание условий для устойчивого развития промышленного производства, внешней торговли, поддержание благоприятного бизнес-климата в Приволжском федеральном округе в целом и в Нижегородской области в частности. Задачу по увеличению высокотехнологичного экспорта поставил президент России в послании Федеральному собранию России. Развитие внешнеторговых связей невозможно без качественной работы таможни", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Опыт, традиции и коллектив Приволжского таможенного управления позволяют решать все те задачи, о которых вы говорили. Уверен, что в регионах Приволжского федерального округа и Нижегородской области таможенное дело будет процветать", - сказал Агепсим Ашкалов.