Клиенты "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание Общество

Клиенты ПАО "ТНС энерго НН" стали чаще выбирать дистанционное обслуживание. Как сообщили в пресс-службе компании, их количество увеличилось в 2019 году.

Так, по результатам сравнения данных декабря 2018 и 2019 годов, посещаемость сайта nn.tns-e.ru увеличилась на 10 % — с 680 000 до 747 700 визитов соответственно, количество уникальных посетителей также выросло на 10 % — с 440 000 до 484 000.

Пользователей личного кабинета частных клиентов стало больше на 12 %. В декабре 2019 года 204 135 клиентов активировали данную услугу, а 4 % из них подключили опцию "Делегирование счета", и теперь управляют онлайн в среднем 2-3 счетами.

Наиболее востребованным сервисом остается передача показаний электросчетчика — более 50 % всех клиентов компании оценили удобство и быстроту дистанционной передачи показаний. В декабре 2019 года почти 654 000 потребителей электроэнергии внесли показания счетчика на сайте "ТНС энерго НН", что почти на 11 % больше показателей декабря 2018 года.

С каждым годом все популярнее среди клиентов ПАО "ТНС энерго НН" становится "безбумажная" доставка квитанции на электронную почту. В декабре 2019 года почти 176 000 потребителей электроэнергии предпочли электронную квитанцию бумажному аналогу — рост составил более 33 % за год. Этому способствовало не только понимание быстроты, удобства получения квитанции, защищенности всех пересылаемых данных, но и экологическая составляющая отказа от бумажных носителей, а также акции, периодически проводимые среди клиентов.

Онлайн-оплатой через сайт или мобильное приложение также воспользовались на 33 % клиентов больше в анализируемом периоде 2018 и 2019 годов.

В прошедшем году среди клиентов компании почти в 1,5 раза увеличился спрос на онлайн-консультации специалистов через форму "Напишите нам" на сайте гарантирующего поставщика. Сервис позволяет получить ответы без обращения в центр обслуживания. Если в 2018 году в компанию дистанционно обратились почти 36 500 потребителей электроэнергии, то в 2019 году — более 52 000 клиентов.

"Для открытия или переоформления лицевого счета, изменения количества прописанных в жилом помещении человек теперь не нужно приезжать в центр обслуживания. Легко и просто заполнить форму заявки на сайте, прикрепив сканы необходимых документов, и также быстро получить ответ на интересующий вопрос", — отмечает начальник службы по управлению качеством клиентского обслуживания, развитию сервисов и дополнительных услуг Татьяна Печерская.

Услуга установки электросчетчика под ключ появилась в списке сервисов компании в июне 2019 года, и уже за полгода выполнено более 6500 заявок на замену прибора учета.

В 2019 году началась адаптация сайта компании под мобильные устройства. Также в 2019 году было обновлено мобильное приложение "ТНС энерго" для Android, а в декабре 2019 года выпущено приложение для iOS. С декабря 2018 года по декабрь 2019 года 8000 клиентов компании установили мобильные приложения.

Кроме того, выяснилось, что клиенты ПАО "ТНС энерго НН" преимущественно заходят на сайт компании с персонального компьютера (57 %), используют для входа смартфон 38 %, планшет — 4 % посетителей. Среди поисковых систем 99 % клиентов предпочитают Яндекс. Глубина просмотра страниц (среднее число просмотров страниц сайта пользователями за одно посещение) в среднем составляет 3,5, а среднее время нахождения на сайте — 5 минут 20 секунд.