Нижегородский филиал "Т Плюс" просит администрации Кстовского района и Дзержинска запретить парковку в охранных зонах тепловых сетей Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" просит администрации Кстовского района и Дзержинска запретить парковку в охранных зонах тепловых сетей. Как пояснили в пресс-службе компании, в местах незаконных парковок необходимо установить дорожные знаки "Стоянка запрещена" и внести изменения в схему организации дорожного движения муниципальных образований. В ходе проведенных проверок в охранной зоне тепловых сетей в Кстове было выявлено 42 автопарковки, в Дзержинске – 13 парковок.

Парковка автомобилей в охранных зонах тепловых сетей (не менее 3 метров в каждую сторону от края коммуникаций), а также установка на их территории игровых и спортивных площадок, торговых и прочих объектов и сооружений, свалок, заборов и т. п. представляют опасность и не допускаются Типовыми правилами охраны тепловых сетей.

В компании также добавили, что такие объекты создают дополнительную нагрузку на грунт и проложенные в нем тепловые сети. Это может вызвать порывы и протечки теплоносителя и стать причиной несчастных случаев. А при проведении ремонтных работ сооружения и находящиеся на автопарковках машины могут затруднить доступ к тепловым сетям ремонтного персонала и техники, что увеличит сроки устранения повреждений.