Режим ЧС из-за аварии на коллекторе отменен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов своим постановлением отменил режим чрезвычайной ситуации в городе, который введен в связи с аварией на канализационном коллекторе в Ленинском районе около дома № 10 по ул.Шекспира в Ленинском районе.

Глава Автозаводского района Александр Нагин отчитался, что горячее и холодное водоснабжение восстановлено, точечные проблемы, возникшие при подаче горячей воды, оперативно устраняются.

Ранее в компании "Заводские сети", которой принадлежит коллектор, рассказали, что работы по ликвидации аварии велись с вечера среды 22 января 2020 года в круглосуточном режиме. Поврежденный участок коллектора находился на глубине 6 м под землей. Специалистам компании потребовалось несколько часов только на откачку сточных вод из трубопровода протяженностью 10 км. Сейчас компания проводит расследование причин случившегося, чтобы не допустить повторения подобных аварий в будущем.

В прошлом подобная авария на коллекторе произошла примерно на том же участке (на ул. Шекспира) 30 августа 2016 года. Данный коллектор тогда также обслуживало ООО "Заводские сети". Из-за большого объема работ было временно отключено горячее и холодное водоснабжение в Автозаводском районе. На месте аварии откачивали воду, чтобы обеспечить доступ к арматуре, перекрыть ее и переключить потоки на резервные линии. Исполнительный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев сообщал тогда, что предварительной причиной аварии стал естественный износ элементов коллектора.

Отметим, что Роспотребнадзор пока не рекомендует жителям Автозавода употреблять воду из-под крана после прорыва коллектора.