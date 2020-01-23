Нижегородские садоводы намерены через суд взыскать ущерб после прорыва коллектора Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцы участков СНТ "Красный Кожевник" намерены через суд взыскать ущерб, который причинили канализационные стоки после прорыва коллектора на ул. Шекспира в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала председатель садового товарищества Ольга Зубрикова.

Прорыв коллектора произошел 22 января. Из коллектора на территорию СНТ "Красный кожевник" вытекли канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м. Пострадали 58 участков (всего в СНТ 168 участков).

(Работы на коллекторе, фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Как пояснила Ольга Зубрикова специалисты ООО "Заводские сети", по ее мнению, неправильно организовали работу по ликвидации последствий аварии. Председатель СНТ напомнила, что вода текла целые сутки. В компании членам садового товарищества заявили, что "у них всего две откачивающие машины, поэтому выделить их для откачки воды с участков не представляется возможным".

Сейчас соответствующие работы ведутся, но из-за того, что в Нижнем Новгороде 24 января похолодало - вода замерзла. "Теперь вода разольется, и разольется только весной", - пояснила собеседница.

Подобная авария на коллекторе произошла примерно на том же участке (на ул. Шекспира) 30 августа 2016 года. Данный коллектор тогда также, как и сейчас, обслуживало ООО "Заводские сети".

Сейчас члены СНТ опасаются повторения тех проблем, с которыми они столкнулись тогда. Ольга Зубрикова рассказала, что несколько жителей в 2016 году отравились канализационными стоками и лежали в больницах. Кроме того, из-за аварии на коллекторе погибли зеленые насаждения, после этого три года не было урожая. Садоводам пришлось завозить на участки новую землю.

"От воды некоторые дома повело", - сказала председатель садового товарищества. Компенсации тогда выплатили только тем, кто написали заявления. В основном они выплачивались за погибшие деревья и кустарники. В этом году Ольга Зубрикова намерена собрать заявления с каждого собственника, чтобы компенсации были выплачены всем пострадавшим и не только растительность, но и за ущерб, причерченный домам.

Также садоводы собираются подать жалобу в прокуратуру.

Напомним, что в результате аварии на коллекторе 23 января, помимо участков СНТ также нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.