Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января Происшествия

Последствия прорыва трубы горячего водоснабжения Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева в Нижнем Новгороде 24 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района.

Дефект был обнаружен на трубопроводе ГВС при оздоровительном комплексе "Аланта".

"Теплосети проводят работы по устранению. Жилые дома под отключение ГВС не подпадают", - отметили в районной администрации.

Напомним, 22 января в Ленинском районе на ул. Шекспира у д.10Б произошел прорыв канализационного коллектора. В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей. Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты. Ремонт коллектора завершился 23 января.