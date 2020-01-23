Последние новости рубрики Происшествия
24 января 2020 12:43  [351] Нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку
24 января 2020 12:36  [79] Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января
24 января 2020 11:41  [132] Нижегородские садоводы намерены через суд взыскать ущерб после прорыва коллектора
24 января 2020 09:28  [569] Жительнице Тоншаевского района грозит уголовная ответственность за жестокое наказание дочери
23 января 2020 16:31  [519] Пациентов из больниц Автозаводского района экстренно госпитализировали в другие учреждения из-за аварии на коллекторе
23 января 2020 15:18  [363] ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании в России
23 января 2020 13:16  [458] Съемка беспилотника предотвратила кражу 500 литров бензина из цистерны в Кстове (ВИДЕО)
23 января 2020 12:56  [410] Нижегородец до смерти избил мужчину, который поссорился с его подругой, - СК
23 января 2020 12:35  [472] Дом на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде сожгли намеренно, - Наталия Казачкова
23 января 2020 11:54  [779] Трещина на обводном техническом трубопроводе стала причиной прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде
Происшествия

Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января

24 января 2020 12:36  [79] Происшествия
Последствия прорыва трубы горячего водоснабжения

Последствия прорыва трубы горячего водоснабжения

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева в Нижнем Новгороде 24 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района.

Дефект был обнаружен на трубопроводе ГВС при оздоровительном комплексе "Аланта".

"Теплосети проводят работы по устранению. Жилые дома под отключение ГВС не подпадают", - отметили в районной администрации.

Напомним, 22 января в Ленинском районе на ул. Шекспира у д.10Б произошел прорыв канализационного коллектора. В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей. Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты. Ремонт коллектора завершился 23 января.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ЖКХ
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph