Движение транспорта на ул.Лоскутова перекроют 25 и 27 января

Движение транспорта на ул.Лоскутова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода перекроют 25 и 27 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке дороги от пр.Ильича до пр.Кирова, по которому нельзя будет проехать с 07:00 до 19:00 (25 января) и с 07:00 до 21:00 (27 января).
В департаменте пояснили, что перекрытие движения обусловлено проведением хоккейных матчей в Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+