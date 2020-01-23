Движение транспорта на ул.Лоскутова перекроют 25 и 27 января Общество

Движение транспорта на ул.Лоскутова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода перекроют 25 и 27 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от пр.Ильича до пр.Кирова, по которому нельзя будет проехать с 07:00 до 19:00 (25 января) и с 07:00 до 21:00 (27 января).

В департаменте пояснили, что перекрытие движения обусловлено проведением хоккейных матчей в Нижнего Новгорода.