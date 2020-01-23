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Общество

Движение транспорта на ул.Лоскутова перекроют 25 и 27 января

24 января 2020 12:42  [56] Общество

Движение транспорта на ул.Лоскутова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода перекроют 25 и 27 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от пр.Ильича до пр.Кирова, по которому нельзя будет проехать с 07:00 до 19:00 (25 января) и с 07:00 до 21:00 (27 января).

В департаменте пояснили, что перекрытие движения обусловлено проведением хоккейных матчей в Нижнего Новгорода.

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