ЭнергосбыТ Плюс предупредил 850 должников в Кстове о необходимости погасить долги Общество

Порядка 850 писем в адрес должников за отопление и горячую воду Кстова и Кстовского района направил нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма задолженности этих клиентов достигла 6 млн рублей.

Должникам напомнили о сумме их долга за отопление и горячую воду и рекомендовали погасить задолженность в кратчайшие сроки. Кроме этого, в письмах указывается на необходимость предоставления актуальной информации о собственниках жилого помещения, количестве лиц, проживающих в квартире.

"В интересах самих граждан своевременно предоставлять сведения обо всех изменениях в жилом помещении, чтобы люди могли избежать подачи документов в суд. К примеру, человек давно уже продал квартиру, а информацию об этом не предоставил. В результате может получиться так, что новый жилец не оплачивал квитанции, а мы направили документы в суд на того собственника, который продолжает числиться в нашей базе данных", - сказал директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

О наличии долга за отопление и горячую воду проинформирован каждый житель Дзержинска и Кстова, получающий квитанции ЕРКЦ. С этого года сумма задолженности и пени за просрочку платежа будут включены в общую сумму к оплате за текущий месяц. ЭнергосбыТ Плюс рекомендует неплательщикам оперативно решить вопрос с долгами, чтобы избежать больших начислений в квитанции и подачи документов в суд.