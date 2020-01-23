Почти 10 тысяч некачественных детских товаров изъято у нижегородских продавцов в 2019 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное управление Роспотребнадзора в 2019 году изъяло в нижегородских точках продажи почти 10 тысяч некачественных детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество нарушений выявлено в части требований к маркировке (76%), из которых половина приходится на импортируемую продукцию, а среди них более 60% на китайские товары.

Кроме того, по итогам проверок выявлено более 60 нарушений требований технических регламентов. Сумма штрафов за это нарушение превысила 1 млн рублей.

В целом у нижегородских продавцов изъято 5419 игрушек, 2065 пар обуви для детей и подростков и 2445 товаров для детей.