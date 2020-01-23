Последние новости рубрики Культура и отдых
24 января 2020 14:20  [2] Книги и подарки ждут нижегородских читательниц по имени Татьяна 25 января
23 января 2020 10:50  [697] Девять городов Нижегородской области будут участвовать во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения"
22 января 2020 10:53  [458] Премьера спектакля "Пряничная леди" пройдет в Нижегородском театре драмы 31 января
20 января 2020 18:22  [944] "Реквием" Дж.Верди прозвучит в нижегородском оперном театре ко Дню снятия блокады Ленинграда
20 января 2020 15:23  [872] Сотрудники нижегородских предприятий "Союза Маринс Групп" приняли участие в крещенских купаниях
19 января 2020 11:48  [391] Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд
15 января 2020 12:13  [271] Зимний спортивный фестиваль "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля
14 января 2020 17:40  [260] Трансляция выступления хореографического ансамбля им. Надеждиной "Березка" пройдет в Чкаловске
12 января 2020 13:39  [385] Фестиваль искусств "Рождественские встречи-2020" пройдет в Дзержинске на 15 площадках
10 января 2020 17:58  [500] Онлайн-концерт камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема увидят жители Шахуньи
Культура и отдых

Книги и подарки ждут нижегородских читательниц по имени Татьяна 25 января

24 января 2020 14:20  [2] Культура и отдых

Книги и подарки ждут нижегородских читательниц по имени Татьяна 25 января 2020 года. В этот день, с 10:00 до 17:00 в библиотеке имени 1 Мая (бул. Юбилейный, 5) пройдет акция "Итак, она звалась Татьяной, или От сессии до сессии живут студенты весело".

В этот день все читательницы по имени Татьяна получат в подарок книгу с поздравлением и сладким сюрпризом, а всем студентам будет предоставлена скидка 50% на печать и ксерокопию документов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph