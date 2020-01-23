Книги и подарки ждут нижегородских читательниц по имени Татьяна 25 января Культура и отдых

Книги и подарки ждут нижегородских читательниц по имени Татьяна 25 января 2020 года. В этот день, с 10:00 до 17:00 в библиотеке имени 1 Мая (бул. Юбилейный, 5) пройдет акция "Итак, она звалась Татьяной, или От сессии до сессии живут студенты весело".

В этот день все читательницы по имени Татьяна получат в подарок книгу с поздравлением и сладким сюрпризом, а всем студентам будет предоставлена скидка 50% на печать и ксерокопию документов.