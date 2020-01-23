Жители Нижегородского района рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижегородского района Нижнего Новгорода рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участие в региональной программе по поддержке местных инициатив (ППМИ) жители Нижегородского района подали четыре заявки.

По данным пресс-службы, большая часть жителей заинтересована в организации досуга для подрастающего поколения. Так, в администрацию района было подано три заявки на обустройство спортивных площадок.

"Уже в этом году новые спортивные комплексы могут появиться на улице Горького, между домами №234 и №250, на ул.Горького, 146А и Казанском шоссе, 7", - говорится в релизе пресс-службы.

Жители с улицы Яблоневой вышли с инициативой отреставрировать памятник в честь погибших рабочих кирпичного завода.

Сутью ППМИ является поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения, муниципалитета и области. То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.