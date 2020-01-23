Последние новости рубрики Общество
24 января 2020 16:21  [13] Департамент дорожного хозяйства сообщает о полной очистке центральных дорог ото льда
24 января 2020 15:56  [365] Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского
24 января 2020 15:31  [78] Жители Нижегородского района рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького
24 января 2020 14:10  [127] Почти 10 тысяч некачественных детских товаров изъято у нижегородских продавцов в 2019 году
24 января 2020 13:39  [503] ЭнергосбыТ Плюс предупредил 850 должников в Кстове о необходимости погасить долги
24 января 2020 13:23  [181] Житель Уреня экстренно эвакуирован вертолетом санавиации в областной центр
24 января 2020 13:02  [193] Пассажиров из Азии проверяют в аэропорту "Стригино" из-за коронавируса в Китае
24 января 2020 12:42  [187] Движение транспорта на ул.Лоскутова перекроют 25 и 27 января
24 января 2020 11:40  [304] Движение транспорта на пр.Гагарина перекроют 26 января
24 января 2020 11:36  [277] Режим ЧС из-за аварии на коллекторе отменен в Нижнем Новгороде
Общество

Жители Нижегородского района рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького

24 января 2020 15:31  [78] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижегородского района Нижнего Новгорода рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участие в региональной программе по поддержке местных инициатив (ППМИ) жители Нижегородского района подали четыре заявки.

По данным пресс-службы, большая часть жителей заинтересована в организации досуга для подрастающего поколения. Так, в администрацию района было подано три заявки на обустройство спортивных площадок.

"Уже в этом году новые спортивные комплексы могут появиться на улице Горького, между домами №234 и №250, на ул.Горького, 146А и Казанском шоссе, 7", - говорится в релизе пресс-службы.

Жители с улицы Яблоневой вышли с инициативой отреставрировать памятник в честь погибших рабочих кирпичного завода.

Сутью ППМИ является поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения, муниципалитета и области. То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph