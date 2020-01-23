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Экономика

Нижегородский земельный совет одобрил 25 заявок на выделение участков для инвестпроектов

24 января 2020 18:09  [140] Экономика
Нижегородский земельный совет одобрил 25 заявок на выделение участков для инвестпроектов

Нижегородский земельный совет одобрил 25 заявок на выделение участков для инвестпроектов

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 24 января одобрил 25 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, одобрена заявка для строительства транспортной развязки на ул.Циолковского, для строительства многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного фонда, на участки под газопроводы к жилым домам в Навашино.

"Сегодня социально насыщенная повестка. Крайне важный вопрос – строительство транспортной развязки на Циолковского, который не решался не то что годами - несколько десятков лет. Передача участков ГУАД позволит в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта", - сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Кроме того, одобрена заявка ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на участок под многоквартирный дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство продолжит работу по лоббированию интересов региона в части реализации проектов транспортной инфраструктуры. "Это и обход Балахны, и строительство развязки на Циолковского, и ряд других важных для Нижегородской области объектов", — отметил губернатор.

Напомним, что в рамках посланию Федеральному Собранию РФ, президент РФ Владимир Путин заявил о возможностях вкладывать дополнительные доходы в развитие и национальную экономику. Он отметил, что приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий: автомобильные обходы крупных городов, магистрали областных центров, выходы на федеральные автотрассы.

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