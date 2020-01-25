Нижегородские предприятия впервые в истории начали экспортировать пиво Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия Нижегородской области впервые в истории начали экспортировать пиво. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Данная продукция поставляется в Беларусь, Украину, Казахстан, Монголию, Армению, Киргизию, Таджикистан.

Количество предприятий-экспортеров продукции АПК за 2019 год выросло на 25% и сейчас их количество составляет около 50.

Наибольшую долю в объеме экспорта продукции АПК занимает масложировая продукция, которая поставляется в страны ЕС, Германию, США, Китай, Данию и еще порядка 20 стран мира. Кроме того, регион экспортирует картофель, макаронные изделия, фруктово-ягодные наполнители, мороженое, яйцепродукты, племенной молодняк крупного рогатого скота и другие товары.

Напомним, что пельмени также будут поставляться на экспорт. Это сделает одно из дзержинских предприятий.

В 2020 году Нижегородская область планирует привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей льготных кредитных средств на развитие экспортно ориентированных производств в АПК в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство даст гранты на создание новых фермерских хозяйств. В этом году также предусмотрены гранты "Агростартап" и компенсация затрат на известкование. Также, нижегородцы смогут получить льготные кредиты до 3 млн рублей для строительства жилья на селе.

Напомним, что в январе-ноябре 2019 года Нижегородская область увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 12,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. За указанный период предприятия АПК поставили за рубеж продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и племенных животных на сумму $215,4 млн.

В 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.