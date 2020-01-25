Пассажирский автобус опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Новгороде; есть погибшие Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажирский автобус опрокинулся в результате ДТП с иномаркой в Нижнем Новгороде, погибла женщина-водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло 25 января текущего года около 19:20 в Автозаводском районе, когда 32-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой, столкнулась с рейсовым междугородним автобусом.

В результате автобус опрокинулся.

Среди погибших в этом ДТП – женщина, которая находилась за рулем иномарки. Мужчине-пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

По данным МВД, водитель и пассажиры автобуса в больницы не обращались.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

Напомним, что в неделю назад (19 января) в Лысковском районе Нижегородской области КамАЗ врезался в маршрутку ПАЗ. В результате аварии пострадали водитель КамаАЗа и женщины-пассажиры автобуса. Водитель две женщины получили ушибы грудной клетки и, после того, как пострадавших осмотрели медики, их отпустили домой. Еще одна 64-летняя пассажирка автобуса госпитализирована с сочетанной травмой.