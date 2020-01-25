Пилорама и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде

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Пилорама и автосервис в одном здании сгорели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Пожар произошел 26 января 2020 года около 18 часов в здании по адресу: ул. Коновалова, 7 в Сормовском районе.
Площадь пожара составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий были привлечены 63 человека и 16 единиц техники.
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