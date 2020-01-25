Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2020 11:07  [25] Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания
27 января 2020 10:01  [242] Пилорама и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде
26 января 2020 13:06  [3168] Пассажирский автобус опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Новгороде; есть погибшие
25 января 2020 12:01  [1757] Квартирных воров-рецидивистов задержали полицейские в Пижме Нижегородской области
24 января 2020 13:59  [764] Уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ
24 января 2020 12:43  [1341] Нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку
24 января 2020 12:36  [1264] Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января
24 января 2020 11:41  [998] Нижегородские садоводы намерены через суд взыскать ущерб после прорыва коллектора
24 января 2020 09:28  [1021] Жительнице Тоншаевского района грозит уголовная ответственность за жестокое наказание дочери
23 января 2020 16:31  [1143] Пациентов из больниц Автозаводского района экстренно госпитализировали в другие учреждения из-за аварии на коллекторе
Происшествия

Пилорама и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде

27 января 2020 10:01  [242] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пилорама и автосервис в одном здании сгорели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Пожар произошел 26 января 2020 года около 18 часов в здании по адресу: ул. Коновалова, 7 в Сормовском районе.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий были привлечены 63 человека и 16 единиц техники.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph