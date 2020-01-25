Прокуратура обязала семьи в Павловском районе оформлять недвижимость по материнскому капиталу в общую собственность Общество

Павловский городской прокурор направил в суд иски об обязании лиц, получивших материнский капитал, оформить жилые дома и земельные участки в общую долевую собственность супругов и детей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 января 2020 года.

Установлено, что в период с 2012 года по настоящее время 4 жительницы Павловского района обратились в территориальный отдел пенсионного Фонда с заявлениями о перечисления материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья.

Однако, жительницами не выполнены обязательства по оформлению жилого дома и земельного участка в общую собственность всех членов семьи, что нарушает имущественные (жилищные) права несовершеннолетних детей.

Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года заявил, что программа по выплате материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. С 1 января 2020 года, при рождении первого ребенка, маткапитал составит 466,6 тысяч рублей, при рождении второго - 616,6 тысяч рублей. Отметим, что ранее средства выплачивались при рождении второго и последующих детей.