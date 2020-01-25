Сервис по поиску информации о почтовых отправлениях

Сервис HELP INDEX предлагает услуги по поиску информации о почтовых отправлениях. Он имеет различные функциональные возможности. Например, на нем можно найти индекс Нижнего Новгорода по адресу. Он позволяет узнать его для конкретного адреса (улица, микрорайон, населенный пункт и пр.).

Например, можно узнать, что почтовый индекс для улицы Бобруйской в Нижнем Новгороде – 603148. Это официальные данные по «Почте России», которые постоянно обновляются. На сайте сервиса можно найти и другую информацию.

Данные о почтовых отделениях в разных городах и населенных пунктах Российской Федерации. А также технические индексы. Информацию можно быстро найти через поисковую строку или по названиям разделов. На сайте также имеются сведения о сроках доставки и тарифах «Почты России».

Раздел FAQ

В разделе о часто задаваемых вопросах можно найти актуальные ответы. Например:

как узнать где находится сейчас посылка или письмо;

сколько времени хранятся посылки и письма в почтовом отделении;

каким образом узнать сроки и стоимость доставки;

как нужно правильно писать адрес на письме или посылке;

как правильно составить и подать претензию или жалобу на почте;

как использовать личный кабинет (аккаунт на сайте «Почты России»);

как узнать индекс улицы или микрорайона, населенного пункта;

как поделиться информацией о местоположении посылки;

как выполнить поиск пропавшей посылки или письма;

как востребовать возмещение ущерба в случае утери почтового отправления и пр.

Раздел информативен и содержит много полезных и детальных данных по разным вопросам.

Сервис является актуальной площадкой для поиска информации об услугах и предложениях «Почты России». Он отлично сделан, сверстан и прост в использовании. Его интерфейс интуитивно понятен, на нем легко и быстро находить нужную информацию. На нем можно найти сведения о «Почте России» практически в любом городе и населенном пункте Российской Федерации. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел – область или край, республику РФ. А затем населенный пункт, улицу, микрорайон, территорию, площадь и пр.

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