Сервис по поиску информации о почтовых отправлениях

Сервис HELP INDEX предлагает услуги по поиску информации о почтовых отправлениях. Он имеет различные функциональные возможности. Например, на нем можно найти индекс Нижнего Новгорода по адресу. Он позволяет узнать его для конкретного адреса (улица, микрорайон, населенный пункт и пр.).
Например, можно узнать, что почтовый индекс для улицы Бобруйской в Нижнем Новгороде – 603148. Это официальные данные по «Почте России», которые постоянно обновляются. На сайте сервиса можно найти и другую информацию.
Данные о почтовых отделениях в разных городах и населенных пунктах Российской Федерации. А также технические индексы. Информацию можно быстро найти через поисковую строку или по названиям разделов. На сайте также имеются сведения о сроках доставки и тарифах «Почты России».
Раздел FAQ
В разделе о часто задаваемых вопросах можно найти актуальные ответы. Например:
Раздел информативен и содержит много полезных и детальных данных по разным вопросам.
Сервис является актуальной площадкой для поиска информации об услугах и предложениях «Почты России». Он отлично сделан, сверстан и прост в использовании. Его интерфейс интуитивно понятен, на нем легко и быстро находить нужную информацию. На нем можно найти сведения о «Почте России» практически в любом городе и населенном пункте Российской Федерации. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел – область или край, республику РФ. А затем населенный пункт, улицу, микрорайон, территорию, площадь и пр.
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