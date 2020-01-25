Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородских студентов Политика

Фото: Анастасия Макарычева

В преддверии Дня российского студенчества, 24 января 2020 года, секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу со студентами нижегородских вузов и средних специальных учебных заведений. Общение продолжалось около 2,5 часов. За это время Глеб Никитин ответил более чем на 30 вопросов представителей нижегородского студенчества. Обсуждалось развитие регионального здравоохранения, работа общественного транспорта, социальное проектирование, реализация инициатив в сфере культуры.

Глеба Никитина спросили про то, как он отмечал День студента во время учебы. "Для меня этот праздник поначалу был семейным, у меня маму зовут Татьяна. В первые постсоветские годы День студента широко не отмечался, но когда я получал второе высшее образование – в Санкт-Петербургском университете, то там были представления и капустники, посвященные этому прекрасному событию", - сказал Глеб Никитин.

Несколько вопросов были посвящены коммуникации в интернет-пространстве, в частности, Глеба Никитина спросили о первых итогах работы личного аккаунта в Instagram. "В первое время работы на посту главы региона я скептически относился к присутствию в социальных сетях. Но сейчас я стал ощущать пользу этого инструмента для прямой коммуникации с жителями. Очень много комментариев по отмене маршрутов получил в Instagram с первого дня работы аккаунта. Был проведен анализ ситуации, по итогам которого было решено возобновить работу маршрута А58 по аналогии с 98-м. Обязательно продолжим следить за ситуацией. Сразу же среагировали пользователи соцсетей на аварию коллектора в Ленинском районе, после которой Автозавод остался без воды. Я поручил создать комиссию для анализа причин происшествия. Необходимо делать системные выводы", - подчеркнул глава региона.

Заинтересовал студентов и вопрос, как Глебу Никитину удается совмещать две важнейших руководящих должности - главы региона и секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России". "Сложности возникают, но нужно стараться делать больше, чем ты можешь. Признаюсь честно, не всегда все успеваю, что задумано. Что важно, "Единая Россия" - это правящая Партия, доверие людей к которой подтверждено результатом на выборах. Жестких идеологических противоречий между этими руководящими постами не возникает. Я вижу в этом только плюсы, когда могу посмотреть на себя и на подчиненных под другим углом. Не только как губернатор, но и как представитель Партии. Это, к тому же, расширяет круг возможностей, я могу реализовать некоторые полномочия по партийной линии, которых у меня нет как у губернатора. К этому можно отнести работу через представительные органы на всех уровнях. Если бы рассматривали Партию как простое дополнение к исполнительной власти, то обошлось бы без дополнительной нагрузки, но в тоже время не было бы и плюсов. Я благодарен и доволен, что было принято такое осознанное решение, которое помогает в работе во всех отношениях", - поделился Глеб Никитин.