Сбой в работе Mail.ru произошел 27 января. По данным сервиса Downdetector, жалобы начали поступать примерно с 10:15, к 12:00 их количество превысило 17 тысяч.
В свой почтовый ящик не могут зайти 61% пользователей, у 27% не открывается сайт Mail.ru.
"К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации", - отвечают пользователям сотрудники техподдержки Mail.ru через Downdetector.
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