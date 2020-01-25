Около 30 домов попали под ограничение тепла из-за прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Около 30 домов попали под ограничение тепла из-за прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Повреждение трубопровода произошло утром 27 января 2020 года на пересечении улиц Новая и Короленко в Нижегородском районе. В результате, параметры теплоснабжения снижены. Устранить повреждение планируется к 15 часам 27 января.

Напомним, трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января.

Что касается итогов 2019 года, то "Теплоэнерго" удвоило объем замены сетей в прошлом году.