Вандалы написали на фасаде часовни в Сарове "Бога нет" Общество

Вандалы написали на фасаде часовни в Сарове "Бога нет". Об этом очевидцы сообщили в соцсети ВКонтакте.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, проводится проверка, возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (Оскобление чувств верующих), вандалов пока не нашли.

Факт нанесения надписей "Бога нет" на стенах культовых учреждений вызвал возмущение у участников пабликов, при этом мнения у нижегородцев разделились.

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Типичный Нижний Новгород"

"Ну извините, нефига строить повсюду церкви и храмы, это оскорбляет чувства людей некоторых тоже, а добиться законодательно обратного невозможно. РПЦ является лучшим примером успешного бизнеса", - заметил Андрей Харисов.

"В "молельню" приходишь, а там рожа 2на 2 ... Недавно маму хоронила... В один храм зашли, с нас сразу 3к запросили и 3к по прайсу... В другом из-за свечек скандал.. Лавка на территории храма свечками от самого храма отличается... В храме свечи кашернее... Бизнес ..чисто бизнес", - поделилась Любовь Груздева.

"Судя по комментариям, общество настолько деградировало, что готово оправдывать вандализм", - добавил Александр Смыков.

Отметим, что в Нижнем Новгороде регулярно проходят публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии для строительства того или иного храма (часовни), вне зависимости от того, нужен на данной территории культовый объект или нет.