Выкса присоединится к Всероссийскому изобразительному диктанту Общество

Выкса присоединится к Всероссийскому изобразительному диктанту Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийский изобразительный диктант пройдёт 2 февраля 2020 года в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Акция состоятся на территории благоустроенного по национальному проекту "Жилье и городская среда" парка "Лебединый рай".

Участие во Всероссийском изобразительном диктанте - бесплатное. Материалы (бумагу, карандаши, краски, кисти) участники приносят с собой, организаторы предоставляют базовый минимальный набор красок. Диктант проводится для всех любителей рисования в возрасте от 6 до 18 лет.

Подробнее о Всероссийском изобразительном диктанте можно узнать на сайте проекта. В Выксе запись на участие в диктанте производится по телефону 8-960-188-33-18.

Всероссийский изобразительный диктант проводится международным союзом педагогов-художников при поддержке Фонда президентских грантов. Цель мероприятия – поиск новых талантов в области изобразительного искусства. Конкурс стал победителем проектов по грантовому направлению "Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства", появившемуся в 2018 году по решению президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, что благоустройство городского парка в Выксе в 2019 году стало возможным благодаря победе города в конкурсе малых городом и исторических поселений. В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" был дан старт новому Всероссийскому конкурсу благоустройства малых городов и исторических поселений 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.