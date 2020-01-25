Нижегородская администрация не планирует переносить трамвайные пути на Гордеевке, разрушающие церкви Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода не планирует переносить трамвайные пути на Гордеевке, которые влияют на разрушение церкви. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

"В целях оптимизации расходов предложен вариант проведения капитального ремонта участка от остановки "Смоленская церковь" до кинотеатра "Смена" с установкой деревянных шпал с рельсами Р65 и Т62 с засыпкой щебеночным балластом до верха головки рельса", - сказал собеседник.

В департаменте добавили, что для уменьшения вибрационных нагрузок необходимо предусмотреть укладку шумо - и виброгасящих матов под щебеночное основание, а также применение резиновых боковых уплотнителей и подрельсовых прокладок.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта трамвайных путей составляет около 26 млн рублей.

Кроме того, при проведении капитального ремонта контактной сети планируется замена восьми опор, перенос четырех опор с грузовой компенсацией в сторону остановки "Запорожская" и замена питающей линии на изолированную. На это будет потрачено около 3,6 млн. рублей.

Однако финансирование на проведение работ в настоящий момент не подтверждено.

(Церкви в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери с сайта prihod.ru)

Напомним, православный приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери Нижегородской епархии обратился в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой перенести трамвайные пути на ул. Гордеевской в Нижнем Новгороде.

Как пояснила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева, в настоящее время "прихожане церквей находятся в опасности, поскольку есть угроза разрушения конструкций зданий, которые расположены слишком близко к трамвайным путям".

По словам Елены Лекомцевой, это не первое обращение прихода в городскую администрацию. Вариант переноса трамвайных путей на 18 метров в сторону школы №51 рассматривается представителями власти с 2014 года.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода посчитали такой процесс слишком затратным и трудоемким.

"Почему нельзя решить проблему иначе - укрепить строительные конструкции, как-то технически уменьшить вибрацию? Почему вы идете по самому затратному пути?", - задался вопросами на комиссии Гордумы 26 ноября депутат Евгений Лазарев.

Другие участники заседания его поддержали. Администрации было рекомендовано рассмотреть другие варианты решения проблемы.

СПРАВКА:

Смоленская церковь — один из четырех сохранившихся памятников строгановского барокко — является объектом культурного наследия федерального значения.

Строительство домовой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери начато в 1680-х годах по указу Григория Строганова. Освящение главного престола состоялось 25 июля 1697 года. После переезда Строгановых в Москву в 1705 году Смоленская церковь стала приходской.

В 1930 году церковь была закрыта. В 1934 году ее хотели взорвать, но по настоянию сотрудников Горьковского краевого музея уникальное здание было сохранено. До начала 1990-х годов здание использовалось как музейный склад. В 1993 году церковь передана епархии.

Владимирская церковь была построена в 1907 году. Строительство велось по проекту архитектора Федорова. Освящение совершалось в три этапа по мере достройки: в феврале 1908 года, мае 1908 года и сентябре 1909 года. В сентябре 1998 года храм передан Нижегородской епархии. В 2012 году митрополит Георгий освятил два креста для установки на главах церкви.

В 1997 году там открылась воскресная школа. При школе работает детский театр "Ковчег" и вокальный ансамбль "Золотые купола". По благословению архиепископа Георгия с 2003 года открыта подростковая военно-патриотическая дружина имени святого праведного воина Феодора Ушакова.