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Общество

Акция "Письмо Победы" стартовала в Нижегородской области

27 января 2020 16:47  [59] Общество
Акция Письмо Победы стартовала в Нижегородской области

Акция Письмо Победы стартовала в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Акция "Письмо Победы" стартовала в Нижегородской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Акция, которая продлится до 8 марта 2020 года, направлена на сохранение преемственности поколений, приобщение детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитание в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны.

Сегодня участниками акции стали учащихся нижегородского колледжа малого бизнеса. Организатором мероприятия выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В рамках акции колледж посетил участник Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области Александр Васильевич Волков, который рассказал ребятам о своем боевом пути, участии в Берлинской операции, освобождении Праги и Украины.

"Сегодня более 100 ребят написали на специальных бланках поздравления с приближающимися праздниками - Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а также искренние слова благодарности в адрес нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны. Затем волонтеры вручат "Письма Победы" участникам войны на личных встречах", - сказала исполнительный директор НРО ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина.

"Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Владимир Путин.

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