Единый Урок памяти в рамках акции "Блокадный хлеб" прошел в школах региона 27 января Общество

Всероссийский Урок памяти в рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб" прошел во всех школах региона, а также в учреждениях дополнительного образования, домах культуры, творчества и других. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ключевым символом Всероссийской акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде.

"По всей стране сегодня проходит акция "Блокадный хлеб". В Нижегородской области она стартовала 23 января, в день рождения Тани Савичевой. Ей могло бы исполниться 90 лет. И сегодня мы могли бы чествовать ее вместе с другими ветеранами-блокадниками. Могли бы, но ее не стало в четырнадцать. Память о Тане особенно бережно хранят в поселке Шатки Нижегородской области. Это еще одна ниточка, которая накрепко связывает Горьковскую область и Ленинград, Нижегородский регион и Санкт-Петербург", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул важность сохранения в памяти будущих поколений эту тяжелую героическую страницу отечественной истории.

27 января 2020 года, в День воинской славы России, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Современное название памятной даты было установлено законом, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года.