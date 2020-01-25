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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут воспользоваться льготным лизингом на сумму до 200 млн рублей

27 января 2020 18:35  [57] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели могут воспользоваться льготным лизингом на сумму до 200 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средства выделены в рамках реализации федерального национального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам губернатора, региональным лизинговым компаниям (РЛК, в России действует четыре таких компании) Корпорации МСП в 2020 году из федерального бюджета выделено 9,95 млрд рублей.

"Предприниматели часто называют лизинг одной из самых нужных мер финансовой поддержки. Щадящие процентные ставки позволяют в оптимальном режиме обновить оборудование, модернизировать производство, что приводит к увеличению конкурентоспособности продукции, объемов производства, созданию новых рабочих мест и росту заработной платы сотрудников. Нижегородцы могут воспользоваться услугами любой из четырех региональных лизинговых компаний, подать заявку на получение поддержки, обратившись в региональный минпром",- пояснил Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприниматели могут взять в лизинг новое оборудование под 6-8% (оборудование российского/иностранного производства) на общую сумму от 3 млн до 200 млн рублей.

"Ставка авансового платежа составляет 10-15% от стоимости предмета лизинга. Причем, у нижегородских предпринимателей есть возможность снизить авансовый платеж до 0% благодаря соглашению между Региональной лизинговой компанией Татарстана (РЛКТ) и Агентством по развитию системы гарантий Нижегородской области", - рассказал министр.

Помощь в оформлении заявки окажут специалисты минпрома. За справками можно обращаться по тел.435-16-68.

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того, организована работа горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.

С начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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