РЖД входит в список должников по теплоэнергии перед ЭнергосбыТ Плюс Бизнес

ОАО "РЖД" входит в список должников по тепловой энергии перед ЭнергосбыТ Плюс. Об этом сообщает пресс-служба энергосбытовой компании.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о филиале РЖД в Дзержинске.

В пресс-службе также сообщили, что 28 января на семи объектах, принадлежащих юридическим лицам Дзержинска, может быть введено частичное ограничение подачи тепловой энергии за долги из-за долгов. Филиал РЖД и входит в перечень этих юридических лиц.

О возможном ограничении нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил соответствующее уведомления. В частности, помимо РЖД, уведомления напараывлены ООО "Торговый дом "Природа", ООО "Красноборское", ООО "Плаза", ОАО "Мельзавод", ООО "Наутилус", а также собственнику нежилого помещения, в котором находится автосалон, Савельеву Михаилу Константиновичу.

Общая сумма задолженности за тепловую энергию данной категории неплательщиков составила порядка 1,5 млн рублей.

В начале января нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил письма 27 юридическим лицам Дзержинска и Кстова о возможном введении ограничения подачи тепловой энергии за долги. После получения предупреждений 17 клиентов-юридических лиц погасили свои долги.

20 и 21 января в отношении трех неплательщиков в Кстове: ООО "Феникс", ООО "Н-Петрос" и Байдукову В.А. уже ограничивалась подача тепловой энергии на 50%, о чем клиенты были предупреждены заранее в рамках действующего законодательства.

В случае дальнейшей неоплаты задолженности по указанным клиентам будет введено полное ограничение подачи тепловой энергии на объекты в установленные законодательством сроки.

"Ограничение за долги - мера вынужденная. Большинство клиентов-юридических лиц стараются оперативно погасить задолженность, не дожидаясь ограничения подачи тепловой энергии. Однако если клиент сознательно отказывается выполнять обязанности по оплате, мы оказываемся вынужденными прибегнуть к данной процедуре", - сказал директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.